Стоимость биткоина превысила $90 тыс. впервые с 7 марта
Стоимость биткоина впервые с марта превысила отметку $90 тыс. Об этом 22 апреля свидетельствуют данные на площадке Binance.
Так, по состоянию на 16:41 мск, биткоин вырос на 2,98% и держался на уровне $90,092 тыс. Таким образом, криптовалюта менее чем за сутки выросла в цене на несколько тысяч долларов.
Подобные показатели криптовалюты последний раз были зафиксированы 7 марта текущего года.
Ранее, 7 апреля, начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс рассказал «Известиям», что снижение биткоина ниже психологической отметки в $75 тыс. — это не просто коррекция, а следствие макроэкономических и геополитических факторов, способных сформировать долгосрочный тренд.