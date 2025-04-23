Врач рассказала о неочевидных симптомах синдрома хронической усталости

Постоянное чувство изнеможения, которое не проходит даже после длительного отдыха, может быть признаком серьезного заболевания. О коварном синдроме хронической усталости (СХУ) рассказала «Известиям» 23 апреля врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

Она объяснила, что синдром хронической усталости называют болезнью цивилизации — чаще всего от него страдают жители мегаполисов в возрасте 25–45 лет. Особенно уязвимы перфекционисты и трудоголики: хирурги, топ-менеджеры, IT-специалисты и журналисты. Их организм постоянно работает на пределе возможностей, что со временем приводит к полному истощению ресурсов.

Основные симптомы СХУ — это непреходящая усталость, когнитивные нарушения («туман в голове», проблемы с концентрацией), эмоциональная нестабильность и мышечные боли, головокружения и расстройства сна. При этом стандартные анализы часто не выявляют отклонений, а пациенты годами не могут получить точного диагноза.

«Выявить СХУ — настоящий вызов для врачей. Стандартные анализы часто показывают норму, а пациенты годами ходят по специалистам без четкого диагноза. Ключевой критерий — устойчивая усталость длительностью более шести месяцев, сопровождающаяся характерными симптомами», — уточнила Крашкина.

По ее словам, причины возникновения СХУ до конца не изучены. Среди основных гипотез — вирусные инфекции, дисфункция вегетативной нервной системы, нарушения в работе митохондрий и комплексное взаимодействие стресса с иммунной и нейроэндокринной системами.

Лечение требует индивидуального подхода. Психотерапевт обратила внимание, что наиболее эффективными методами являются митохондриальная терапия (коэнзим Q10, L-карнитин), микронутриентная поддержка, когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, а также адаптивная лечебная физкультура и дыхательные техники.

Для профилактики СХУ в условиях мегаполиса Крашкина рекомендует соблюдать цифровую гигиену, практиковать короткие периоды отдыха в течение дня и поддерживать естественные биологические ритмы.

«Синдром хронической усталости — это не слабость характера, а сложное мультисистемное расстройство. Современная медицина рассматривает его как сигнал организма о глубоком дисбалансе, требующем комплексного подхода. Чем раньше начата коррекция, тем выше шансы на полное восстановление жизненных сил», — предупредила врач.

Специалист отмечает, что постоянная усталость — не норма жизни, а при появлении тревожных симптомов важно своевременно обратиться к врачу.

Ранее, 22 апреля, врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Аминат Гаппоева рассказала «Известиям» о вреде переизбытка и недостатка витамина D. По ее словам, опасным может быть не только дефицит витамина D, но и его переизбыток. Важно, что симптомы переизбытка витамина D могут быть неспецифичными и характерными для других заболеваний.