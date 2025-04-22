Врач рассказала о вреде недостатка и переизбытка витамина D в организме

Опасным может быть не только дефицит витамина D, но и его переизбыток. Важно, что симптомы переизбытка витамина D могут быть неспецифичными и характерными для других заболеваний. Какой уровень витамина D считается нормой и в чем опасность его избыточной концентрации, 22 апреля «Известиям» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Аминат Гаппоева.

«В соответствии с клиническими рекомендациями адекватные уровни это: 30–100 нг/мл, целевые уровни 30–60 нг/мл», — уточнила врач.

По ее словам, правильный метод определения уровня витамина D — исследование концентрации общего 25(ОН)D в сыворотке крови, что является общепризнанным маркером.

Гаппоева отметила: люди часто принимают витамин вместе с БАДами, даже не зная о его наличии в препарате. Одной из самых часто встречающихся причин развития симптомов гипервитаминоза является гиперкальциемия, симптомами которой могут быть жажда и сухость во рту, нарушение сердечного ритма, боли в костях и мышцах, тошнота, выраженная утомляемость, а также раздражительность, спутанность сознания, депрессивные расстройства.

«Снижение концентрации 25(ОН)D в сыворотке крови связано в большей степени с патологией опорно-двигательного аппарата ввиду участия данного витамина в кальций-фосфорном обмене», — объяснила эксперт.

Она добавила, что при недостаточности 25(ОН)D есть риск развития остеопороза и снижения минеральной плотности костной ткани. Вместе с тем одной из жалоб при недостаточности данного витамина в крови может быть мышечная слабость, а в тяжелых случаях развиваются деформации скелета.

Как объяснила Гаппоева, витамин D содержится в диком лососе, сельди, соме, консервированных сардинах, скумбрии, тунце и говяжьей печени. Однако она отметила, что при недостатке солнечного света, витамин практически не вырабатывается.

Кроме того, эндокринолог рекомендовала не злоупотреблять препаратами с содержанием витамина, потому что это небезопасно.

Ранее, 15 апреля, врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов рассказал «Известиям» о первых признаках рака горла. По словам врача, среди симптомов — затрудненное глотание, постоянная боль в горле, отдающая в ухо, осиплость голоса, шумное дыхание во сне и беспричинный кашель во время еды. Он отметил, что это заболевание часто маскируется под обычные воспалительные процессы