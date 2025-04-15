Онколог назвал первые симптомы рака горла

Первые сигналы рака горла — затрудненное глотание, постоянная боль в горле, отдающая в ухо, осиплость голоса, шумное дыхание во сне и беспричинный кашель во время еды. Важно отметить, что это заболевание часто маскируется под обычные воспалительные процессы. О симптомах и диагностике рака горла «Известиям» 15 апреля рассказал врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов.

Он уточнил, что на поздних стадиях к признакам рака горла добавляются увеличенные лимфоузлы, резкая потеря веса и стойкий неприятный запах изо рта, не связанный с гигиеной.

«Развитие болезни проходит несколько этапов. Сначала опухоль размером не больше 2 см локализуется в одном участке слизистой. По мере роста она начинает затрагивать соседние ткани, а когда достигает 4 см, уже заметно влияет на голос и процесс глотания. В запущенных случаях раковые клетки распространяются по всему организму, вызывая сильные боли и полную невозможность нормально питаться», — предупредил Басанов.

По словам врача, основными факторами риска остаются курение и злоупотребление алкоголем. В последние годы врачи также отмечают связь заболевания с онкогенными штаммами вируса папилломы человека (ВПЧ). В группе риска находятся люди, работающие с вредными веществами, и те, кто не лечит хронические воспаления гортани.

Диагностика требует комплексного подхода. После осмотра ЛОР-врача с помощью эндоскопа назначается биопсия подозрительных участков. Современные методы визуализации (КТ, МРТ, ПЭТ-КТ) помогают определить размеры опухоли и наличие метастазов.

Как рассказал Басанов, помимо традиционных методов лечения (хирургия, химио- и лучевая терапия) всё чаще применяют инновационную радионуклидную терапию. Этот метод особенно эффективен при рецидивах и метастазах. Радиоактивные препараты (например, радий-223 при костных метастазах или исследуемый лютеций-177) избирательно воздействуют на раковые клетки, минимально затрагивая здоровые ткани.

«Профилактика остается лучшим способом защиты. Отказ от курения, умеренность в употреблении алкоголя, вакцинация против ВПЧ и регулярные осмотры у специалиста — эти простые меры могут уберечь от серьезных проблем», — напомнил доктор.

Ранее, 10 апреля, Басанов рассказал «Известиям» о продуктах, снижающих риск рака. По его словам, научные исследования подтверждают, что некоторые продукты содержат вещества, способные подавлять рост опухолевых клеток и укреплять иммунитет. Эксперт выделил группу продуктов, обладающих противоопухолевыми свойствами.