Лесопожарные службы в России потушили 49 пожаров за сутки

В России лесопожарные службы смогли потушить 49 пожаров за сутки. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

«За прошедшие сутки в России потушено 49 лесных пожаров в 18 регионах. Проводятся работы по тушению 68 лесных пожаров в семи регионах», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в тушении возгораний были задействованы более 2,5 тыс. человек, 420 единиц техники, а также пять воздушных судов.

Накануне стало известно, что в Забайкальском крае произошло 878 ландшафтных пожаров на площади более 300 тыс. га с начала текущего 2025 года, из них 302 лесных пожара на общей площади более 280 тыс. га. С начала пожароопасного сезона зафиксирован рост на 69% возгораний в лесах, при этом наблюдается снижение на 36% палов сухой травы.

Президент России Владимир Путин 14 апреля на совещании с правительством потребовал своевременно реагировать на лесные пожары и не допускать тяжелых последствий. Он отмечал, что как минимум в восьми регионах России количество очагов лесных пожаров значительно превысило показатели прошлого года.