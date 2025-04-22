Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству забитых шайб в плей-офф
Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 13-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард забил две шайбы в игре против ХК «Монреаль Канадиенс» в рамках первого матча серии первого раунда Восточной конференции плей-офф, которая прошла 21 апреля на Capital One Arena и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Овечкин сделал результативные броски на 19-й и 62-й минутах матча. В его команде также отличился нападающий Энтони Бовилье (32-я). Среди игроков «Монреаля» также забили форварды Коул Кофилд (50-я) и Ник Сузуки (55-я).
После этого матча на счету российского хоккеиста 74-й забитых шайбы в плей-офф НХЛ за всю карьеру. На данный момент он разделяет 13-ю строчку с американцем Джо Павельски. Первое место списка принадлежит Уэйну Гретцки, который смог забить 122 гола в 208 играх.
Овечкин 18 апреля обновил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ. Спортсмен отличился в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. На этой игре хоккеист увеличил число заброшенных шайб до 897.
Российский хоккеист 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.