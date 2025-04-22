Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили бронетранспортер М113 и живую силу ВСУ в зоне СВО
Армия
В Индийском океане прошли военно-морские учения РФ и Республики Бангладеш
Армия
Бойцы группировки войск «Восток» эвакуировали мирных жителей из Константинополя
Мир
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь с грозой в Москве 22 апреля
Мир
Президент Ирана заявил о готовности к сделке с США при учете интересов Тегерана
Наука и техника
«Белый графит» поможет электрокарам ездить втрое дольше
Общество
В Госдуме предложили разработать новые критерии отключения отопления в домах
Общество
Спрос на монтажников в дорожной сфере увеличился на 135%
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Происшествия
В Приморье загорелись два склада со стройматериалами на площади 1 тыс. кв. м
Общество
Более 2 тыс. пользователей пожаловались на сбои в работе Telegram
Экономика
Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий
Армия
Для спецназа ВМФ разработан подводный буксировщик
Происшествия
В Саранске сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы на площади 4 га
Экономика
Индекс доллара опустился ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года
Экономика
Гаджеты в России подешевели на 10-20%

Овечкин вышел на 13-е место в истории НХЛ по количеству забитых шайб в плей-офф

0
EN
Фото: REUTERS
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский хоккеист, капитан хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 13-е место в рейтинге лучших бомбардиров в истории матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард забил две шайбы в игре против ХК «Монреаль Канадиенс» в рамках первого матча серии первого раунда Восточной конференции плей-офф, которая прошла 21 апреля на Capital One Arena и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Овечкин сделал результативные броски на 19-й и 62-й минутах матча. В его команде также отличился нападающий Энтони Бовилье (32-я). Среди игроков «Монреаля» также забили форварды Коул Кофилд (50-я) и Ник Сузуки (55-я).

После этого матча на счету российского хоккеиста 74-й забитых шайбы в плей-офф НХЛ за всю карьеру. На данный момент он разделяет 13-ю строчку с американцем Джо Павельски. Первое место списка принадлежит Уэйну Гретцки, который смог забить 122 гола в 208 играх.

Бурные OVации: российские звезды поздравили Овечкина
Артисты поделились своими эмоциями от рекорда легендарного российского хоккеиста

Овечкин 18 апреля обновил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ. Спортсмен отличился в гостевом матче против «Питтсбурга», который завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. На этой игре хоккеист увеличил число заброшенных шайб до 897.

Российский хоккеист 6 апреля забросил 895-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ, побив «вечный» рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом своей жизни.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025