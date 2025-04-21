В Ватикане причиной смерти папы римского назвали мозговой инсульт
Папа римский Франциск умер от мозгового инсульта. Об этом 21 апреля сообщил директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Архангели.
«Подтверждаю, что Его Святейшество Франциск <…> скончался в 07:35 (08:35 мск. — Ред.) <…>: церебральный инсульт, кома, необратимый сердечно-сосудистый коллапс», — говорится на сайте правительства Ватикана.
В заявлении в том числе говорится о предшествующем эпизоде острой дыхательной недостаточности при двусторонней пневмонии, множественных бронхоэктазиях, гипертонии, а также о диабете II типа.
Папа римский Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между Русской православной церковью (РПЦ) и католической церковью, подчеркнул глава государства.
Последний раз Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.