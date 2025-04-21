В Горловке мирный житель погиб при детонации мины ВСУ
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) мирный житель погиб, наткнувшись на противопехотную мину, сброшенную украинскими боевиками, сообщил 21 апреля мэр города Иван Приходько.
Отмечается, что мужчина получил тяжелое ранение, был госпитализирован, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
«В результате подрыва на противопехотной мине ВФУ на кладбище поселка Гольмовский был ранен мирный житель Горловки. От полученных травм мужчина скончался на операционном столе», — написал он в Telegram-канале.
Приходько выразил соболезнования родным и близким погибшего жителя.
20 апреля в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку, нарушив пасхальное перемирие. Уточняется, что украинская армия атаковала Горловку в 20:10 мск, применив артиллерию натовского калибра 155 мм и выпустив четыре снаряда.
В этот же день сообщалось, что ВСУ, нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в ДНР, их удары отражены.