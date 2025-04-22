В ЦРПТ рассказали о блокировке продаж 5,3 млн БАДов
С января 2025 года на кассах заблокировали продажу 5,3 млн. биологически активных добавок, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Наибольший объем блокировок — это 1,7 млн товаров — пришелся на попытку повторных продаж. В топ-3 также вошли БАДы, которые заподозрили в фальсификате, — 1,2 млн продукции, а у 2 млн товаров найдены нарушения со стороны работы производителей», — отметили ЦРПТ.
Разрешительный режим будет внедряться на кассах постепенно, начиная с 1 апреля 2024 года. В настоящее время он применяется к 14 товарным группам и подразумевает запрет на продажу немаркированных товаров, основываясь на данных из государственной информационной системы «Честный знак».
Напомним, в конце прошлого года в России по требованию Роспотребнадзора было заблокировано около 6 млн опасных БАДов, в которые включены литий, мелатонин и симетикон.
Руководитель Роскачества Максим Протасов отмечал, что в 2024 году наибольшее количество контрафактной продукции было выявлено среди биологически активных добавок. С введением разрешительного режима с января 2025 года кассы заблокировали продажу более 105 тыс. таких БАДов. Этот механизм защищает как покупателей, так и продавцов, которые могут случайно попытаться реализовать запрещенные товары.
Ранее 16 апреля «Известия» в ходе расследования выяснили, что препараты для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», получившие популярность благодаря видеороликам в социальной сети TikTok, содержат сибутрамин. При этом в инструкции указано, что в составе БАДа — исключительно натуральные растительные компоненты. Роспотребнадзор подготовил требованиепредоставить документы о содержании наркотиков в популярных средствах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс».
Пострадавшая Полина Хлыповка, принимавшая для похудения таблетки «Молекула», в этот же день в беседе с «Известиями» поделилась, что оказалась в результате применения препарата «в своем максимальном весе». Девушка в течение двух месяцев принимала таблетки, страдая от невыносимой жажды и потоотделения.