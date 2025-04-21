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Путин отметил в высшей степени положительное отношение папы римского к РФ

Путин: папа римский Франциск в высшей степени положительно относился к РФ
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Россия будет помнить хорошее отношение папы римского Франциска. Об этом 21 апреля сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать, мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы. Это человек, хочу подчеркнуть еще раз, который в высшей степени положительно относился к России», — отметил он.

Также российский лидер выразил соболезнования христианскому миру из-за смерти понтифика.

«Мы приносим самые глубокие соболезнования всему христианскому миру и прежде всего, конечно, католикам», — резюмировал Путин.

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О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно ранее в этот день. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.

Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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