Путин рассказал подробности ударов ВС РФ по Сумам и Одессе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводили в Сумах награждение тех боевиков, кто совершал преступления в Курской области. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин, комментируя удар Вооруженных сил (ВС) РФ по городу.
Президент также отметил, что Киев использует гражданские объекты в военных целях — например, вместе с иностранными кураторами пытался организовать в Одессе испытание ракетных систем.
«[Киевский] режим использует эти гражданские объекты [в военных целях]», — заявил глава государства журналистам по окончании вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
Он добавил, что те, кто совершал преступления в Курской области, должны получить заслуженное возмездие.
Минобороны РФ 13 апреля сообщило о нанесении удара двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах. В результате успешного поражения цели было ликвидировано свыше 60 военных украинской армии. В ведомстве отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя совещания с военнослужащими в центре густонаселенного города.
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