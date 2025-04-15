СМИ узнали об отказе США присоединяться к заявлению G7 с осуждением удара по Сумам
США не присоединятся к заявлению G7 с осуждением ракетного удара российской армии по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах. Об этом 15 апреля сообщило агентство Bloomberg.
«США сорвали принятие совместного заявления G7 с осуждением ракетного удара РФ в Сумах», — указано в публикации.
По данным агентства, администрация президента США Дональда Трампа решила не поддерживать совместное заявление, чтобы сохранить возможность для мирных переговоров и продолжить усилия по урегулированию конфликта с Россией.
Представляющая G7 Канада, в свою очередь, отметила, что продвинуть данное заявление без американской поддержки невозможно.
Минобороны РФ 13 апреля сообщило о нанесении удара двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах. В результате успешного поражения цели было ликвидировано свыше 60 военных украинской армии. В ведомстве отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя совещания с военнослужащими в центре густонаселенного города.