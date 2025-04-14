ВС РФ нанесли удар по месту проведения совещания командования ВСУ в Сумах

Российские военные нанесли удар двумя ракетами «Искандер» по месту проведения совещания командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумах, уничтожено более 60 военных. Об этом в понедельник, 14 апреля, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что поражение противнику было нанесено в воскресенье, 13 апреля.

«Нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск». В результате поражения цели уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя совещания с военнослужащими в центре густонаселенного города.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение цехам предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома, местам хранения вооружения и боеприпасов и пунктам временной дислокации противника в 137 районах.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении. Кадры объективного контроля зафиксировали момент уничтожения военнослужащими еще одного пикапа противника точным попаданием FPV-дрона.