Военные ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на южнодонецком направлении
Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, во время проведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Восточной группировки войск выявили пикап противника и приняли решение проследить за ним. В результате автомобиль привел разведку к пункту временной дислокации, где ВСУ планировали ротацию личного состава.
Передав координаты в штаб, расчеты ствольной артиллерии нанесли точные удары, полностью ликвидировав цель.
Кроме того, кадры объективного контроля зафиксировали момент уничтожения военнослужащими еще одного пикапа противника точным попаданием FPV-дрона.
Минобороны РФ распространило 12 апреля кадры боевой работы, в ходе которой операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства и блиндаж с расчетом противника.