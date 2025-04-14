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Военные ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
dzen
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Военнослужащие группировки войск «Восток» нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом 15 апреля сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, во время проведения воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Восточной группировки войск выявили пикап противника и приняли решение проследить за ним. В результате автомобиль привел разведку к пункту временной дислокации, где ВСУ планировали ротацию личного состава.

Передав координаты в штаб, расчеты ствольной артиллерии нанесли точные удары, полностью ликвидировав цель.

Кроме того, кадры объективного контроля зафиксировали момент уничтожения военнослужащими еще одного пикапа противника точным попаданием FPV-дрона.

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Минобороны РФ распространило 12 апреля кадры боевой работы, в ходе которой операторы FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 хорватского производства и блиндаж с расчетом противника.

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