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Диетолог перечислила полезные для здоровья весной и летом напитки

Врач Габдулхакова посоветовала приготовить весной домашний лавандовый лимонад
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Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
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В жару весной и летом может появиться желание утолить жажду газированным или сладким напитком. Врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова рекомендовала искать полезные альтернативы и пробовать приготовить домашние лимонады, а также объяснила «Известиям» их преимущества. Вместе с тем сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» рассказал, сколько стоит приготовить их самостоятельно.

Эксперт отметила, что полезными могут быть и травяные чаи, ягодные морсы без сахара — они богаты витаминами и полифенолами, которые обладают антиоксидантными свойствами. При этом в качестве домашних вариантов сладких напитков можно приготовить лавандовый, грейпфрутовый и огуречно-базиликовый лимонады.

Согласно подсчетам аналитиков сервиса доставки, приготовление лавандового лимонада обойдется россиянам в 281 рубль. Для этого необходимы бутилированная чистая вода (1,5 л), сушеная лаванда (1,5 ст. л.), два лимона, одна четвертая чашки меда.

Для желающих сделать грейпфрутовый лимонад понадобятся вода (1,5 л), 400 г грейпфрута, 15–20 листиков мяты, одна четвертая чашки меда. На это придется потратить 207 рублей.

Для огуречно-базиликового лимонада нужны вода (1,5 л), один лайм, два лимона, 15–20 листиков базилика, один огурец, две столовые ложки стевии. Приготовление обойдется в 471 рубль.

«Минеральная вода без газа, конечно, остается самым полезным напитком после обычной воды, она является холеретиком природного происхождения — улучшает отток желчи, заживляет слизистую кишечника, улучшает обмен веществ в организме. Но иногда можно побаловать себя. Помимо морсов без сахара, лимонадов и травяных чаев можно выпить домашний квас или комбучу — пробиотические напитки, полезные для организма», — отметила Габдулхакова.

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Ранее, 21 апреля, нутрициолог и член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина рассказала «Известиям», что регулярное употребление каркаде может благоприятно повлиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Еще одно полезное свойство напитка — его способность регулировать артериальное давление.

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