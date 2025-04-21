Нутрициолог перечислила полезные свойства чая каркаде

Чай каркаде, популярный благодаря яркому красному цвету и насыщенному вкусу, может приносить не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Нутрициолог и член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина рассказала «Известиям» 21 апреля о его полезных свойствах, а также объяснила, кому при этом следует избегать регулярного употребления такого напитка.

Чай каркаде изготавливается из цветков гибискуса, и его популярность во многом объясняется полезными свойствами и необычным вкусом. Он является отличным источником антиоксидантов, которые играют важную роль в защите организма от негативного воздействия внешней среды. Эти вещества помогают замедлить старение клеток, поддерживать здоровье организма в целом, а также уменьшать воспалительные процессы, что положительно сказывается на состоянии кожи и общем самочувствии, отметила эксперт.

По ее словам, цветы гибискуса — источник витамина А. Он необходим для поддержания здоровья глаз и кожи. Однако стоит помнить, что витамин А является жирорастворимым и чашка чая без еды не будет способствовать его усвоению.

Кроме того, в чае каркаде содержатся органические кислоты и минералы, такие как магний, калий и кальций. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержании нормальной работы сердца и сосудов, а также помогают регулировать уровень холестерина. Регулярное употребление каркаде может благоприятно повлиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний, уточнила нутрициолог

Одно из полезных свойств такого напитка — его способность регулировать артериальное давление.



«Исследования показали, что регулярное употребление чая каркаде может помочь снизить высокое кровяное давление, что делает этот напиток полезным для людей, страдающих гипертонией», — сказала Чернобровкина.

Кроме того, каркаде обладает антисептическим и противовоспалительным действием. Это свойство делает его полезным при простудных заболеваниях, а также для поддержания здоровья пищеварительной системы. Чай способствует нормализации обмена веществ и улучшению пищеварения, поддерживая работу кишечника и печени.

Несмотря на все полезные свойства, чай каркаде не рекомендуется пить всем без исключения. Врачи предупреждают, что людям с пониженным артериальным давлением (гипотонией) следует избегать регулярного употребления каркаде, так как он может дополнительно снижать давление.



«Для людей, страдающих гипотонией, этот напиток может оказать нежелательное воздействие, поэтому им лучше ограничить его потребление», — уточнила специалист

Кроме того, люди, склонные к аллергическим реакциям на растения семейства мальвовых, к которым относится и гибискус, должны с осторожностью подходить к выбору чая.

«Аллергия на каркаде, хоть и встречается нечасто, может проявляться в виде кожных высыпаний, зуда или других симптомов. В таком случае от употребления чая каркаде следует воздержаться», — добавила врач.

Напиток также стоит исключить при гастритах и язвах в период обострения, так как он может провоцировать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ранее, 6 апреля, стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев рассказал «Известиям», что постоянное потребление кофе и вина может испортить красоту зубов. При этом он посоветовал заменить черный чай зеленым — в нем содержатся полифенолы, которые уничтожают вредные бактерии во рту.