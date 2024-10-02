Чайные церемонии: в России могут изменить допустимые нормы пестицидов в напитке

В России могут изменить допустимые нормы пестицидов в чае, приведя их к мировым стандартам . Такие предложения в правительство направила ассоциация бизнеса «Росчайкофе». Там считают, что эти показатели давно не пересматривались и устарели, в то время как основные страны-производители выращивают его по своим нормативам, не совпадающим с российскими . А в Госдуме допускают, что бизнес, предлагая внести изменения по пестицидам, хочет уйти от ответственности и дополнительных проверок . Впрочем, подходить к любому изменению параметров нужно очень аккуратно, подчеркивают врачи.

Почему хотят изменить требования к пестицидам

В России предлагают пересмотреть нормативные стандарты использования пестицидов при производстве чая . Как выяснили «Известия», такое обращение в правительство подготовили в ассоциации «Росчайкофе» , которая представляет интересы крупнейших в стране компаний по производству этого товара.

— Нами было направлено обращение в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Мы ожидаем, что нормативная база пестицидов в РФ, не обновлявшаяся многие годы, будет гармонизирована с той, что действует на мировом чайном рынке , — пояснил «Известиям» глава ассоциации Рамаз Чантурия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он отметил, что почти 100% чайного сырья сегодня импортируется из-за рубежа . По словам эксперта, пестициды применяются во всех государствах, выращивающих чай. Как правило, используемые препараты нормированы как в странах-производителях, так и во многих государствах-потребителях . Таким образом, существуют международные стандарты, применяемые по всему глобальному рынку.

— Но основная проблема в том, что они в РФ не зарегистрированы и не нормированы, а соответственно, запрещены. То есть речь идет не об опасности или безопасности таких веществ, а о элементарном внесении их в законодательную базу нашей страны и регламентации их применения . Сейчас у нас есть надежда, что Роспотребнадзор оперативно внесет изменения и мы быстро эти нормы гармонизируем, так что они будут соответствовать международным стандартам , — пояснил представитель бизнеса.

Рамаз Чантурия утверждает: всё, что сегодня выявляется в чае, продающемся в РФ, соответствует международным нормам. По его словам, россиянам не стоит опасаться такой продукции .

Об этом же говорится в документах крупнейшей отечественной компании по производству чая «Май», которые имеются в распоряжении «Известий». В компании заявляют, что на поставку 10 т продукции из Китая есть заключение местных специалистов, которые не нашли в нем пестицидов. При этом проверка уже расфасованной продукции, которую уже в РФ провел Роспотребнадзор, показала их наличие , сообщали «Известия».

Тогда чай с пестицидами был обнаружен еще у двух компаний — у ООО «Орими» в чае «Гринфилд» и у ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика»: в черном цейлонском крупнолистовом под товарным знаком «Три дружных слона», а также в черном с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром».

Фото: Global Look Press/Liu Junxi

«Никакого превышения каких-либо нормативов не было, наличия пестицидов не было выявлено, что подтверждается соответствующими протоколами», — заявляли тогда в компании «Май».

Справка «Известий» Пестициды — ядовитые вещества, применяемые в сельском хозяйстве для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также различных паразитов, сорняков. Согласно данным некоторых экспертов в мире ежегодно их используется более 3,5 млн т. Понятие пестицидов включает: гербициды, уничтожающие сорняки; инсектициды, уничтожающие насекомых-вредителей; фунгициды, уничтожающие патогенные грибы; зооциды, уничтожающие вредных теплокровных животных.

«Известия» обратились за комментариями в компанию «Май» и к другим производителям с просьбой высказать мнение о предложениях ассоциации. Бизнес от комментариев воздержался, сославшись на то, что их позицию представляет ассоциация, членами которой они являются. При этом источник в отрасли отметил, что пестициды широко используются во всем мире для сохранения и повышения урожая, и чай не исключение . Поэтому нет ничего удивительного в их применении.

В секретариате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой сообщили «Известиям», что при поступлении письмо будет рассмотрено в установленном порядке, а ответ на обращение будет направлен заявителю .

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что установление соответствующих максимально допустимых уровней пестицидов относится к компетенции Роспотребнадзора .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Вместе с тем Минсельхоз готов рассмотреть предложения бизнеса при поступлении их в установленном порядке , — пояснили в министерстве.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что упомянутое обращение к ним не поступало.

«Известия» также направили запросы в Россельхознадзор с просьбой прокомментировать предложения бизнеса, а также перспективу их поддержки.

Насколько вредны пестициды в продукции

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, который ранее предложил провести внеплановые проверки, допускает, что бизнес, предлагая изменить нормативы, просто хочет уйти от ответственности. Он убежден, что пестициды — опасный и вредный для здоровья химикат, поэтому к каким-либо изменениям нужно подходить с осторожностью .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил «Известиям», что готов изучить предложение бизнеса, если оно официально поступит в нижнюю палату.

— Сейчас у нас в работе два законопроекта по обращению пестицидов. Что касается этой проблемы, то к нам никто с ней не обращался , — подчеркнул депутат.

Он отметил, что импортная продукция проходит проверку в Россельхознадзоре, который и дает разрешение на ее ввоз.

Экс-замминистра сельского хозяйства России Леонид Холод считает, что инициатива ассоциации «Росчайкофе» заслуживает внимания .

— Я бы обратил тут внимание на два момента. Во-первых, Россия — открытая страна, которая входит в ВТО и участвует в мировом разделении труда. Соответственно, техническое регулирование внешнего и внутреннего рынка АПК должно быть унифицировано , как это сейчас есть по зерну, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, во-вторых, если импортный чай в России объективно занимает почти 100%, то этот вопрос нельзя игнорировать.

— С советских времен рынок сильно изменился, и многих пестицидов уже просто нет, а какие-то уже появились, поэтому, конечно, необходимо обновлять действующие нормативы по ним , — отметил Леонид Холод.

При этом диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова призвала подходить к изменению норм пестицидов очень аккуратно, предварительно проведя их тщательное исследование .

— Пестициды ядовиты, поэтому чай или любой другой пищевой растительный продукт с их превышением крайне опасен и вреден . Для примера, 60% всех гербицидов, 90% фунгицидов и 30% инсектицидов вызывают опухоли у животных, к которым они могут попадать вместе с кормом, — сообщила она.

Эксперт отметила, что самым опасным эффектом воздействия пестицидов является их репродуктивная токсичность как для животных, так и для человека. При этом если чай с минимально допустимыми примесями, то он не вреден. А вот абсолютно чистого продукта, по ее словам, не существует .

Ранее зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов заявлял «Известиям», что в настоящее время в РФ нормировано очень незначительное количество пестицидов, допустимых в строго определенных — минимальных — дозировках .

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Применение остальных [пестицидов] считается нарушением закона вне зависимости от их концентрации и уровня рисков для потребителей, — отмечал он.