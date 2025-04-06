Стоматолог назвал опасные для зубов продукты

Скудное питание без витаминов и полезных минералов может привести к кариесу или воспалениям ротовой полости. Для поддержания чистоты ротовой полости и борьбы с бактериями нужны антиоксиданты, а для эмали важен витамин D. Об этом 6 апреля «Известиям» рассказал врач стоматолог-хирург, главный врач сети стоматологических клиник «Российский центр дентальной имплантации» Сабит Алиев.

Он объяснил, что для здоровья полости рта необходимо есть продукты, богатые фосфором и кальцием, а чтобы десны оставались здоровыми и не кровоточили, важен витамин С, ведь его недостаток увеличивает риск пародонтита.

«Витамин С влияет на выработку коллагена — основного структурного белка десен и связок, удерживающих зубы. Он содержится в апельсинах, киви, болгарском перце, брокколи, петрушке. Также крайне важен для эмали витамин D — он помогает усвоить кальций и уменьшает риск заболеваний», — заявил стоматолог.

По словам врача, фосфор, кальций и витамин D содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, яйцах и зелени. Он добавил, что отсутствие этих веществ в рационе приведет к разрушению зубной эмали, пародонтиту и даже выпадению зубов.

Кроме того, частое употребление жидкой пищи — пюре, смузи, мягкие творожки, может привести к выпадению зубов. Алиев уточнил: это связано с тем, что без физической нагрузки жевательные мышцы становятся дряблыми.

«Зубы должны постоянно работать, как и наш организм, они требуют постоянной механической нагрузки. Рекомендую почаще хрустеть яблоками, морковкой, капустой и сельдереем. Замените мягкий хлеб на сухарики или хлебцы», — порекомендовал врач.

Он также посоветовал заменить черный чай зеленым — в нем содержатся полифенолы, которые уничтожают вредные бактерии во рту. А вот постоянное потребление кофе и вина, по словам стоматолога, напротив, может испортить красоту зубов.

Вместе с тем Алиев предупредил: свежевыжатые соки не всегда полезны. При частом употреблении их кислотность может превысить даже обычную газировку. Такие напитки лучше всего пить через трубочку — тогда кислота будет меньше соприкасаться с зубами.

Шоколад, сдобные булочки и печенье тоже вредны. Специалист обратил внимание, что они могут стать причиной кариозных пятен, желтизны на зубах и болезненного воспаления десен. Кроме того, он посоветовал отказаться от газировок, ирисок и липких сухофруктов.

«Эти продукты долго остаются на зубах, провоцируя размножение бактерий. Также любые кислые, острые продукты приводят к разрушению зубов — они размягчают эмаль. После приема кислых фруктов, соков, газировок прополощите рот водой», — подсказал эксперт.

Впрочем, если отказаться от сладкого сложно, то вредный сахар можно заменить на горький шоколад. Он, по словам стоматолога, может предотвратить размножение бактерий из-за высокого содержания какао-масел.

Ранее, 26 февраля, стоматолог-терапевт, пародонтолог клиники «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Известим», как кариес влияет на здоровье сердца и сосудов. Специалист обратила внимание, что хронические очаги инфекции, вызванные нелеченым кариесом, ослабляют местный иммунитет полости рта, облегчая проникновение вирусов и бактерий в организм.

По ее словам, запущенный кариес — это прямой путь к потере зубов, а это негативно отражается на процессе пережевывания пищи, что, в свою очередь, может привести к заболеваниям желудка и печени.