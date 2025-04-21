В Кремле указали на уважительные отношения Путина и папы римского Франциска
Президент России Владимир Путин и папа римский Франциск относились друг к другу с большим уважением. Об этом 21 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вы знаете, они неоднократно встречались и с большим уважением относились друг к другу», — рассказал он.
Кроме того, российский лидер направил телеграмму Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу с соболезнованиями по случаю кончины понтифика.
Отмечалось, что во время своего понтификата он играл важную роль в развитии контактов между Русской православной церковью (РПЦ) и Римско-католической церковью.
О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни стало известно ранее в этот день. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта.
Последний раз папа римский появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.