В РПЦ отметили роль папы римского в контактах католической церкви с православной
Русская православная церковь (РПЦ) имеет большой опыт взаимодействия с католической церковью в период понтификата почившего папы римского Франциска. Об этом 21 апреля «Известиям» рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межхристианским отношениям отец Стефан (Игумнов).
По его словам, особую страницу в этом сотрудничестве открыла историческая встреча папы Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Кубе в феврале 2016 года.
«В актуальной повестке взаимодействия были многие вопросы, касающиеся гуманитарного сотрудничества, миротворчества, совместного ответа на те вызовы, которые стоят сегодня перед всем христианским миром», — отметил отец Стефан.
О смерти папы римского Франциска на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта стало известно ранее 21 апреля. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю кончины папы римского. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между РПЦ и католической церковью, подчеркнул глава государства.