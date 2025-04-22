Вынос наличных: поляки массово снимают деньги со счетов

В последнее время население Польши охватил лихорадочный страх потери накоплений — перед банкоматами по всей стране выстроились очереди. Люди в массовом порядке переводят свои деньги в наличные, предпочитая держать их в «чулке», а не на банковских счетах. В стране растет неприязнь к банкам, основывающаяся на двух причинах. Во-первых, поляки всё меньше верят в то, что банки могут обеспечить надежность их вкладов. Во-вторых, банки ведут откровенно грабительскую политику, ввергающую польскую экономику во всё большую стагнацию. Подробности — в материале «Известий».

Очереди к банкоматам

На днях Национальный банк Польши (NBP) сообщил, что в целом по стране объем выплаченной наличности по сравнению с предыдущими месяцами вырос на 35%, а в некоторых крупных городах, таких как Варшава, и до 40%. Банкоматы в некоторых районах Варшавы, Гданьска и Познани оказались опорожнены в течение нескольких часов, и банки начали вводить ежедневные лимиты на снятие наличных, объясняя это «профилактическими мерами в связи с увеличением трафика клиентов». Только за первую неделю апреля 2025 года из польских банкоматов было выплачено на 1,2 млрд злотых больше, чем в среднем за предыдущий месяц. Это самый высокий еженедельный рост со времен пандемии COVID-19.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

По данным NBP, в марте и начале апреля 2025 года объем денежных средств, находящихся в Польше в обращении, вырос на 9,3 млрд злотых — что является абсолютным рекордом за последние три года. Это результат массовых выплат не только физическим лицам, но и предпринимателям, обеспечивающим операционные резервы банков. Также возрос интерес к хранению наличных в домах — магазины, специализирующиеся на продажах сейфов и разнообразных систем безопасности, демонстрируют рост продаж более чем на 170% (по сравнению с началом текущего года).

Такая ситуация ясно свидетельствует о глубоком недоверии поляков к финансовой системе своего государства. Как отмечает полонист Кристина Исмагилова, массовое снятие наличных вызвано нарастающей неуверенностью жителей Польши в экономике своей страны. В частности, граждане очень опасаются введения банковских регуляций, которые, по слухам, могут ограничить доступ к сбережениям. Страх подогревается ростом инфляции, нестабильностью на международных рынках и слухами о кибератаках на банковскую систему. Масла в огонь подлило имевшее в последнее время закрытие региональных отделений некоторых банков и технические сбои в сфере онлайн-банкинга.

Люди, особенно пожилые, больше не верят в надежность «виртуальных денег» и стремятся к физическому контролю над своими средствами. Поэтому многие теперь предпочитают держать деньги дома или конвертировать их в иностранную валюту — как считается, так больше шансов защитить сбережения. Однако массовое изъятие наличных создает риск банковского кризиса. «Банки, не имея достаточно наличности в резервах, могут столкнуться с нехваткой ликвидности, что приведет к ограничениям на снятие средств или даже временному закрытию отделений, как это было в Греции в 2015 году. Снижение депозитов ограничит кредитование, тормозя экономический рост и инвестиции. Рост наличности вне банков может подстегнуть серую зону, снижая налоговые поступления. Девальвация злотого из-за спроса на иностранную валюту и потенциальная инфляция угрожают покупательной способности граждан», — предупреждает Исмагилова.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

По ее словам, в худшем случае паника может перерасти в социальные протесты, подрывающие политическую стабильность. «Вишенкой на торте» стало бездействие властей. Правительство Дональда Туска не предложило мер для восстановления доверия к банкам — ими могло бы стать усиление гарантий вкладов или доходчивое разъяснение финансовой политики. «Вместо этого правительство занято внешнеполитическими играми, игнорируя внутренний кризис. Ограничения на доступ к счетам, о которых предупреждали банки, лишь подливают масла в огонь, усиливая ощущение, что граждане брошены на произвол судьбы», — констатирует Кристина Исмагилова.

Страх перед ограблением

Политолог Максим Рева сказал «Известиям», что подобная паника наблюдается сейчас не только в Польше. «На днях правительства Нидерландов и Швеции выпустили публичные сообщения, в которых предупреждают о «возможной организованной хакерской атаке на финансовые системы Европы». Причем шведские и нидерландские спецслужбы пугают конкретными сценариями сбоя банковской инфраструктуры, включающими в себя блокировку доступа к онлайн-аккаунтам, паралич банкоматов и платежных терминалов, потерю данных клиентов и даже возможность постоянной блокировки средств. В связи с этим в Нидерландах уже началось тестирование резервной платежной системы, а в Швеции правительство рекомендовало гражданам подготовить запасы наличных денег как минимум на десять дней», — говорит Рева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Правда, в отличие от своих шведских и нидерландских коллег польские власти официально не подтверждают угрозу атак на банки, но всё равно общество паникует. Пресса расспрашивает граждан об их конкретных страхах — и многие говорят, что опасаются сценария, имевшего место на Кипре в 2012–2013 годах, когда там бушевал финансовый кризис. Тогда там заморозили банковские депозиты сверх порога страхования (€100 тыс. на вкладчика), запретили снимать наличными более €300 в день и выводить за пределы Кипра свыше €1000. Поляки считают, что у них в случае массированных кибератак на банковскую систему тоже может произойти нечто похожее.

Вопреки постоянным заверениям об «отсутствии угрозы стабильности банковской системы», многие польские банки начали незаметно ограничивать функциональность своих онлайн-сервисов — некоторые формы бесконтактных платежей были отключены, а также уменьшены лимиты на экспресс-переводы. Банки также внедряют новые механизмы аутентификации, такие как голосовой вход, распознавание лиц и дополнительные вопросы безопасности. Эти изменения, хотя и кажутся полезными, часто вносятся без четких разъяснений, что вызывает дополнительное недоверие клиентов.

Соучастники убийства польской экономики

Польские эксперты говорят, что наибольшая проблема заключается не в самих кибератаках, а в полном отсутствии подготовки населения к сценарию, когда банковская система перестает работать на несколько дней или недель. У большинства людей нет достаточных продовольственных запасов, наличных денег или альтернативных источников оплаты. «Правительство молчит, банки уверяют, что всё работает, и в это время хакеры тестируют системы каждый день. Поляки, столкнувшись с отсутствием разъяснений, предпочитают доверять инстинкту, а не обнадеживающей пропаганде. В 2025 году реальным актом разума может быть не слепая вера в банк, а холодный расчет и наличие плана Б», — пишет польское издание Lega Artis.

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Но недоверие поляков к финансовой системе своей страны, олицетворяемой ее банками, имеет и более серьезные предпосылки, нежели страх за то, что банки не смогут обеспечить безопасность вкладов. Дело в том, что, по мнению многих специалистов, банки, по сути, душат экономическое развитие страны. Недаром в конце марта министр фондов и региональной политики Польши Катажина Пелчиньска-Наленч выступила с резкой критикой финансового сектора. По словам министра, сейчас банки в стране получают доходы, в четыре раза превышающие их среднегодовые показатели за последние 15 лет. Основной источник этих прибылей — крайне высокие процентные ставки по кредитам при одновременно низких ставках для вкладчиков. Благодаря этому разница между доходами и расходами польских банков — крупнейшая в Евросоюзе.

Кристина Исмагилова объясняет, что банки отыграли в свою пользу возникшую в 2022 году ситуацию с ростом цен на энергию (ставшую результатом отказа страны от российских энергоносителей), повлекшим за собой мощную инфляцию.

Банки воспользовались этой ситуацией, чтобы поднять ставки по кредитам практически до небес. «При этом Национальный банк Польши держит базовую ставку высокой, чтобы бороться с инфляцией, а банки на этом наживаются, не помогая экономике. Правительство же ничего не делает, потому что боится ссориться с богатыми банкирами. В итоге банки сидят на деньгах, как драконы на золоте, а страна задыхается без инвестиций», — подчеркивает Исмагилова. И если банки не откажутся от этой стратегии, то это приведет к дальнейшему усыханию бизнеса (оборудование не купить, маленькие фирмы закрываются), росту безработицы, обнищанию населения и экономической стагнации.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня