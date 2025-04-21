Синоптики спрогнозировали переменную облачность без осадков в Москве 21 апреля
Переменная облачность, без осадков — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 21 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +25 до +27 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +12.
В Московской области днем ожидается от +22 до +27 градусов, а ночью температура может упасть до +9.
Ожидается юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Ранее, 19 апреля, представители Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики сообщили, что Землю ожидает период интенсивных магнитных бурь из-за образования крупной корональной дыры на Солнце.