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Землю на три дня накроют мощные магнитные бури

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Фото: ТАСС/Сергей Веселков
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Землю ожидает период интенсивных магнитных бурь из-за образования крупной корональной дыры на Солнце. Об этом 19 апреля сообщили представители Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

По прогнозам, к вечеру понедельника, 21 апреля, следует ожидать резкого увеличения активности, вероятность сильной магнитной бури может достичь 80%. В тот же день в Москве также прогнозируется пониженное атмосферное давление.

«На данный момент, если размер дыры сохранится на текущем уровне, продолжительность бурь ожидается относительно короткой (двое суток, с понедельника по вторник). В негативных сценариях этот период может захватить и часть среды», — указано в Telegram-канале института.

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В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что геомагнитное поле Земли войдет в возмущенное состояние 22 апреля, и вечером могут начаться магнитные бури класса G1–G2. Он указал, что мировые метеорологические центры прогнозируют трехдневную продолжительность этих магнитных бурь — они закончатся ориентировочно 24 апреля.

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