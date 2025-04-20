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Синоптик предупредил о магнитных бурях вечером 22 апреля

Синоптик Леус: вечером 22 апреля ожидаются магнитные бури
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Фото: Getty Images/murat4art
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Геомагнитное поле Земли войдет в возмущенное состояние 22 апреля, и вечером могут начаться магнитные бури классов G1-G2. Об этом 20 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во второй половине дня, по московскому времени, 22 апреля геомагнитное поле вновь станет слабо возмущенным, а ближе к вечеру, с вероятностью около 85%, начнутся магнитные бури от слабого до среднего уровня, классов G1-G2», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Он указал, что мировые метеорологические центры прогнозируют трехдневную продолжительность этих магнитных бурь — они закончатся ориентировочно 24 апреля.

Леус добавил, что в ночь на 20 апреля тоже возникла активная буря, но она не станет сильной или длительной.

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В Институте прикладной геофизики 15 апреля сообщили, что на Земле началась слабая магнитная буря. Позже ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что она превратилась в мощную. Пик бури пришелся на утро 17 апреля, она достигла уровня G2-G3.

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