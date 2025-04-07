Магнитные бури в апреле 2025 года: прогноз и когда закончатся

Для жителей Земли магнитные бури являются привычным и регулярным природным явлением. Согласно прогнозам синоптиков и ученых ИКИ и ИСФЗ РАН, апрель 2025 года станет одним из самых трудных месяцев для метеочувствительных людей. Существует мнение, что солнечные вспышки способны воздействовать на человека, если тот страдает нарушениями иммунной системы, заболеваниями сердца и сосудов, а также патологиями нервной системы. Однако достоверных и научно подтвержденных медицинских исследований, однозначно подтверждающих эту связь, на сегодняшний день не существует. Метеорологический прогноз на ближайшие дни — в материале «Известий».

Прогноз магнитных бурь на апрель 2025 года

Начиная со второй недели апреля геомагнитная обстановка будет довольно нестабильной ввиду повышенной солнечной активности.

Согласно предварительным данным астрономических обсерваторий и служб мониторинга космической погоды, наиболее ощутимые возмущения магнитного поля Земли прогнозируются в середине месяца, особенно в период с 10 по 13 апреля и с 17 по 19 апреля. Эти дни будут сопровождаться всплесками геомагнитной активности уровня G1–G2, что соответствует слабым и умеренным магнитным бурям.

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В конце месяца, начиная с 23 апреля, также возможны кратковременные вспышки, они будут менее выраженными и продлятся не более суток. Общая тенденция апреля указывает на то, что месяц может оказаться одним из наиболее активных за первое полугодие 2025 года.

Магнитные бури: природа явления

Магнитные бури — один из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, которая определяется термином «космическая погода». Магнитными бурями называют возмущения магнитного поля Земли, вызванные колебаниями на Солнце, которые длятся от нескольких часов до нескольких дней. Они способны влиять на спутниковые и иные технологии, а также могут сказываться на общем состоянии и здоровье людей.

Во время магнитной бури происходят сложные процессы, охватывающие ионосферу, термосферу и магнитосферу. Это влияет на работу радиосвязи, GPS-навигации, космических аппаратов и электрических сетей на Земле.

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Из-за бурь может нарушаться радиосвязь на коротких волнах, что особенно важно для авиации и судоходства. Также усиливается ионизация верхних слоев атмосферы, это приводит к появлению полярных сияний, особенно заметных в высоких широтах — на севере Канады, в Исландии, на севере России. Иногда полярные сияния могут наблюдаться даже в средних широтах, если буря достигает экстремальных значений.

Магнитные бури: влияние на человека

Существует мнение, что для человека магнитные бури не проходят бесследно. Хотя Земля в целом хорошо защищена от прямого воздействия солнечного ветра, изменения в магнитном поле могут оказывать влияние на биологические организмы.

У метеозависимых людей часто отмечаются головные боли, бессонница, раздражительность, скачки артериального давления, снижение концентрации.

Ученые до сих пор изучают механизмы, по которым магнитные колебания воздействуют на живые организмы, но среди версий называются влияние на циркадные ритмы, вегетативную нервную систему и электромагнитные процессы в организме.

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Врач травматолог-ортопед сети «Ортека» Михаил Игнатов в беседе с «Известиями» рассказал, что особенно сильное воздействие магнитные бури оказывают на людей, которые страдают артритом. По словам специалиста, опорно-двигательный аппарат человека, как и другие звенья организма, питается кровью. Ее вязкость может повышаться ввиду повышенной солнечной активности и перепадов атмосферного давления.

Отсутствие достаточного количества синовиальной жидкости приводит к стиранию хрящей и повреждению суставной капсулы. По этой причине при перепадах атмосферного давления происходит «передача» болевого сигнала через кровеносные сосуды тела напрямую к поврежденному соединению костей, пояснил Игнатов. Так что боли накануне вспышек и в их пик действительно возможны, подчеркнул врач.

Эксперт посоветовал обращаться к травматологу-ортопеду при частых болевых ощущениях в системах опорно-двигательного аппарата и пройти обследование на предмет хронических заболеваний.

Магнитные бури: как защититься метеозависимым

Во время магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать целый спектр неприятных симптомов: головные боли, раздражительность, усталость, нарушение сна, скачки артериального давления.

Поэтому в такие периоды особенно важно соблюдать определенный режим и бережно относиться к своему организму. Первое, что стоит сделать, — это уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки. Не стоит перегружать себя делами, принимать важные решения или вступать в конфликты. Лучше сосредоточиться на рутинных задачах и постараться избегать стрессовых ситуаций.

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Если есть возможность, стоит заранее спланировать свое время так, чтобы выделить больше пространства для отдыха и восстановления. Очень важно наладить режим сна: ложиться и вставать в одно и то же время, не засиживаться допоздна, избегать гаджетов перед сном. Крепкий и регулярный сон — один из лучших способов помочь организму справиться с неблагоприятными условиями.

Рацион в период магнитных бурь тоже имеет значение. Лучше отказаться от жирной, тяжелой пищи, а также от алкоголя, кофе и энергетиков, которые могут усиливать перевозбуждение нервной системы и влиять на давление. Предпочтение стоит отдать легкой, сбалансированной пище — овощам, фруктам, злакам, нежирному мясу и рыбе. Обязательно пить достаточно воды, особенно если возникает слабость или головные боли. Обезвоживание может усиливать неприятные симптомы.

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Физическая активность должна быть умеренной: растяжка, йога, дыхательные практики, простые упражнения. Всё, что помогает восстановить равновесие и не перегружает тело. Некоторым помогает контрастный душ или теплая ванна с эфирными маслами.

В период геомагнитной активности необходимо контролировать артериальное давление и пульс. Следует отказаться от чрезмерной физической активности и минимизировать употребление алкоголя, никотина и кофеина .

При первых признаках метеочувствительности рекомендуется постоянно следить за прогнозами магнитных бурь, чтобы своевременно подготовиться к их влиянию и принять меры. Если в такие периоды ваше состояние ухудшается, важно не откладывать визит к врачу — специалист поможет подобрать индивидуальные рекомендации и, если потребуется, скорректирует схему лечения хронических заболеваний.