Врач рассказал о влиянии магнитных бурь и изменений в атмосфере на суставы

Многие люди сталкиваются с плохим самочувствием при вспышках на Солнце, особенно сложно их переносят те, кто страдает от артритов. О влиянии магнитных бурь и перепадов атмосферного давления на опорно-двигательный аппарат 28 февраля «Известиям» рассказал врач травматолог-ортопед сети ОРТЕКА Михаил Игнатов.

Он отметил, что все звенья нашего организма, включая опорно-двигательный аппарат, питаются кровью. Ее вязкость может повышаться из-за магнитных бурь, которые, в свою очередь, связаны с повышенной солнечной активностью. Кроме них на организм также влияют перепады атмосферного давления.

«Человек от природы приспособлен к этим явлениям, но иногда они могут сильно сказываться на здоровье», — подчеркнул Игнатов.

По его словам, помимо головных болей, повышенного давления и общего ухудшения состояния, изменения в атмосфере могут спровоцировать ломоту в суставах. При отсутствии лечения боль может стать хронической.

«К сожалению, не всегда есть возможность вовремя обратиться к врачу при травмировании, начальных симптомах артрита, артроза и остеохондроза. Отсюда вытекает осложнение в виде недостаточной выработки смазки, болезненности костей, а вследствие — реакции суставов на скачки атмосферного давления», — сказал врач.

Отсутствие достаточного количества синовиальной жидкости приводит к стиранию хрящей и повреждению суставной капсулы. По этой причине при перепадах атмосферного давления происходит «передача» болевого сигнала через кровеносные сосуды тела напрямую к поврежденному соединению костей, пояснил Игнатов. Так что боли накануне вспышек и в их пик действительно возможны, подчеркнул врач.

Эксперт посоветовал обращаться к травматологу-ортопеду при частых болевых ощущениях в системах опорно-двигательного аппарата и пройти обследование на предмет хронических заболеваний.

Он добавил, что в момент болей необходимо исключить горячие ванны и бани и любое перегревание организма. По его словам, это лишь усилит воспаление.

Кроме того, эксперт посоветовал пересмотреть питание и увеличить количество продуктов в рационе, содержащих белок и кальций, использовать ортопедическую обувь для снижения нагрузки на суставы, а в посттравматический период прибегнуть к специализированным ортезам — фиксирующим устройствам, обеспечивающим суставам физиологическое положение.

24 февраля кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», как необходимо действовать в случае появления боли в суставах. Она рекомендовала не применять никакие кремы и мази до консультации с врачом, а также не верить в эффективность домашних компрессов и биодобавок с коллагеном. Демьяновская посоветовала начать с прохождения обследования и сдачи анализа на уровень С-реактивного белка для устранения первопричин проблемы.