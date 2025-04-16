На Земле началась слабая магнитная буря
На Земле началась магнитная буря слабого уровня. Об этом 15 апреля сообщили в Институте прикладной геофизики.
Степень возмущенности магнитного поля поднялась до отметки G2 («умеренно»), передает ТАСС. Соответствующий уровень свидетельствует о возможных проблемах в энергетических системах на планете. Отмечается, что в том числе могут наблюдаться нарушения в радионавигации и высокочастотной радиосвязи.
31 марта в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики сообщали о резком росте активности Солнца. По данным учреждения, в течение предшествующих дате четырех дней на поверхности звезды произошло более 50 вспышек. Уточнялось, что за указанный промежуток наблюдалась одна вспышка высшего уровня X и 11 вспышек среднего уровня M.