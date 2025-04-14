Геошторм движется на Землю: прогноз магнитных бурь с 14 по 20 апреля

Во второй половине апреля жителей Земли ожидает серия геомагнитных возмущений. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в период с 14 по 20 апреля может произойти несколько магнитных бурь разной интенсивности. Усиление солнечной активности будет постепенно расти, достигнув к середине недели своего пика . Это спровоцирует колебания магнитосферы нашей планеты, которые ощутят на себе метеозависимые люди. В период с 14 по 20 апреля многие могут почувствовать ухудшение самочувствия и появление головных болей. Подробнее о том, когда на этой неделе ожидаются магнитные бури, — в материале «Известий».

Расписание магнитных бурь с 14 по 20 апреля

Согласно прогнозу ИСЗФ СО РАН и ИКИ РАН, первая половина недели пройдет относительно спокойно: 14 и 15 апреля геомагнитное поле останется стабильным, не предвещая значительных возмущений. Однако уже 16 апреля специалисты прогнозируют заметное усиление солнечной активности, которое приведет к магнитной буре уровня G2 — это средний уровень по международной шкале интенсивности бурь , где G1 — слабая буря, а G5 — экстремальная. Геомагнитное возмущение начнется во второй половине дня и продлится до самой ночи.

Фото: Global Look Press/Science Photo Library

К 17 апреля активность постепенно спадет, а к 18-му числу магнитное поле снова вернется к спокойному состоянию. В выходные дни, 19 и 20 апреля, прогнозируется стабильная обстановка без геомагнитных штормов.

Календарь магнитных бурь на апрель-2025

В целом вторая половина апреля обещает быть насыщенной с точки зрения космической погоды. Геофизики ожидают, что основной пик геомагнитной нестабильности придется на первую и третью декады месяца. С 5 по 10 апреля наблюдалась серия умеренных бурь уровня G1–G2, вызванных несколькими солнечными вспышками. С 11 по 14 апреля Земля находилась в зоне относительного покоя, однако уже 16 апреля ожидается новый выброс солнечной плазмы, который и станет причиной бури.

Фото: TASS/Zuma

Последующие возмущения могут произойти ближе к концу месяца, в период с 21 по 25 апреля. В Москве и других крупных городах магнитные бури могут ощущаться сильнее из-за большого количества электронных устройств. По словам ученых, в условиях роста солнечного цикла количество и интенсивность магнитных бурь в дальнейшем будет только увеличиваться.

Влияние магнитных бурь на человека

Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда заряженные частицы, выброшенные с поверхности Солнца, достигают нашей планеты, они провоцируют колебания геомагнитного поля, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Такие изменения особенно чувствительны для людей с хроническими заболеваниями, вегетососудистой дистонией, гипертонией, а также пожилых людей и метеозависимых.

Во время магнитных бурь у многих может наблюдаться ухудшение самочувствия: головные боли, бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление. Кроме того, геошторм может влиять на психоэмоциональное состояние, вызывая тревожность или апатию.

Фото: Global Look Press/Ute Grabowsky

Чтобы смягчить влияние геомагнитных бурь на организм, врачи рекомендуют соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя, а также минимизировать стрессовые ситуации. В этот период будут полезны прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и дыхательные практики. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обязательно иметь при себе необходимые препараты и при первых признаках недомогания обратиться к врачу. Также важно следить за актуальными прогнозами космической погоды, чтобы заранее подготовиться к потенциальному ухудшению самочувствия.