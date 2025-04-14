Геошторм движется на Землю: прогноз магнитных бурь с 14 по 20 апреля
Во второй половине апреля жителей Земли ожидает серия геомагнитных возмущений. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в период с 14 по 20 апреля может произойти несколько магнитных бурь разной интенсивности. Усиление солнечной активности будет постепенно расти, достигнув к середине недели своего пика. Это спровоцирует колебания магнитосферы нашей планеты, которые ощутят на себе метеозависимые люди. В период с 14 по 20 апреля многие могут почувствовать ухудшение самочувствия и появление головных болей. Подробнее о том, когда на этой неделе ожидаются магнитные бури, — в материале «Известий».
Расписание магнитных бурь с 14 по 20 апреля
Согласно прогнозу ИСЗФ СО РАН и ИКИ РАН, первая половина недели пройдет относительно спокойно: 14 и 15 апреля геомагнитное поле останется стабильным, не предвещая значительных возмущений. Однако уже 16 апреля специалисты прогнозируют заметное усиление солнечной активности, которое приведет к магнитной буре уровня G2 — это средний уровень по международной шкале интенсивности бурь, где G1 — слабая буря, а G5 — экстремальная. Геомагнитное возмущение начнется во второй половине дня и продлится до самой ночи.
К 17 апреля активность постепенно спадет, а к 18-му числу магнитное поле снова вернется к спокойному состоянию. В выходные дни, 19 и 20 апреля, прогнозируется стабильная обстановка без геомагнитных штормов.
Календарь магнитных бурь на апрель-2025
В целом вторая половина апреля обещает быть насыщенной с точки зрения космической погоды. Геофизики ожидают, что основной пик геомагнитной нестабильности придется на первую и третью декады месяца. С 5 по 10 апреля наблюдалась серия умеренных бурь уровня G1–G2, вызванных несколькими солнечными вспышками. С 11 по 14 апреля Земля находилась в зоне относительного покоя, однако уже 16 апреля ожидается новый выброс солнечной плазмы, который и станет причиной бури.
Последующие возмущения могут произойти ближе к концу месяца, в период с 21 по 25 апреля. В Москве и других крупных городах магнитные бури могут ощущаться сильнее из-за большого количества электронных устройств. По словам ученых, в условиях роста солнечного цикла количество и интенсивность магнитных бурь в дальнейшем будет только увеличиваться.
Влияние магнитных бурь на человека
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Когда заряженные частицы, выброшенные с поверхности Солнца, достигают нашей планеты, они провоцируют колебания геомагнитного поля, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Такие изменения особенно чувствительны для людей с хроническими заболеваниями, вегетососудистой дистонией, гипертонией, а также пожилых людей и метеозависимых.
Во время магнитных бурь у многих может наблюдаться ухудшение самочувствия: головные боли, бессонница, раздражительность, снижение концентрации внимания, учащенное сердцебиение, повышенное артериальное давление. Кроме того, геошторм может влиять на психоэмоциональное состояние, вызывая тревожность или апатию.
Чтобы смягчить влияние геомагнитных бурь на организм, врачи рекомендуют соблюдать режим сна и отдыха, избегать переутомления, отказаться от тяжелой пищи и алкоголя, а также минимизировать стрессовые ситуации. В этот период будут полезны прогулки на свежем воздухе, умеренная физическая активность и дыхательные практики. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует обязательно иметь при себе необходимые препараты и при первых признаках недомогания обратиться к врачу. Также важно следить за актуальными прогнозами космической погоды, чтобы заранее подготовиться к потенциальному ухудшению самочувствия.
Влияние магнитных бурь затрагивает не только здоровье, но и технику. В такие дни наблюдаются сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем, а также повышенная погрешность в радиосигналах. Энергетические компании и службы связи традиционно получают специальные уведомления о потенциальных бурях, чтобы скорректировать работу оборудования и минимизировать последствия.