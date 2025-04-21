Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова сообщила о применении ВСУ системы HIMARS во время пасхального перемирия
Мир
СМИ узнали о попытках компаний из США добиться исключений в пошлинах Трампа
Мир
Лавров предостерег Европу от разговора с Россией на языке превосходства
Мир
СМИ узнали о готовящемся визите Макрона в Великобританию
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Мир
В Германии посчитали назначение Бербок главой ГА ООН угрозой месту страны в СБ
Мир
В Италии и Греции прошли утренние пасхальные службы
Мир
Трамп в пасхальном поздравлении раскритиковал Байдена за миграционную политику
Мир
Россельхознадзор проверит производителей бананов в Эквадоре
Мир
Глава Южной Кореи отказался сопротивляться пошлинам Трампа
Экономика
Более 120 тыс. россиян признали банкротами через суд
Экономика
Выдачи потребкредитов в марте стали снова расти
Мир
Экс-депутат АдГ выразила обеспокоенность возможной поставкой ракет Украине
Мир
В Нижегородской области из-за пала сухостоя сгорели шесть зданий
Экономика
Объем наличных в 2025 году упал рекордно с начала СВО
Общество
Исследование выявило самые популярные пасхальные рецепты у россиян
Общество
Заслуженная артистка РФ Елизавета Зима скончалась в возрасте 79 лет

Минэкономразвития снизило прогноз курса доллара до 94,3 рублей

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2025 году с 4,5 до 7,6%. Это в понедельник, 21 апреля, следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития страны на период 2025–2026 годов.

«Уровень инфляции на конец 2025 года ожидается в диапазоне 7,6%, в 2026 году прогнозируется снижение показателя до 4%», — говорится в документе, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что такая динамика сохранится до 2028 года.

Кроме того, представитель министерства рассказал агентству, что Минэкономразвития ожидает рост реальной заработной платы в этой году до 6,8%, когда в сентябрьской версии прогноза этот показатель составлял 7%.

Также ведомство понизило среднегодовой курс доллара на текущий год с 96,5 рубля до 94,3 рубля. Там руководствовались ценами на нефть и торговым балансом. При этом в министерстве добавили, что колебания курса всё равно могут быть высокими.

А что касается 2026 года, ожидается рост среднегодового курса до 100 рублей за доллар. На следующий год показатель может достигнуть 103,5 рублей, а в 2028 — 106.

Бремя пробуждения: выдачи потребкредитов стали снова расти
Почему это произошло в марте, несмотря на завышенные ставки, и есть ли у ЦБ повод для беспокойства

Ранее, 14 апреля, в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году, превысила 37,6 трлн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025