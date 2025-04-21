Минэкономразвития снизило прогноз курса доллара до 94,3 рублей

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2025 году с 4,5 до 7,6%. Это в понедельник, 21 апреля, следует из проекта сценарных условий социально-экономического развития страны на период 2025–2026 годов.

«Уровень инфляции на конец 2025 года ожидается в диапазоне 7,6%, в 2026 году прогнозируется снижение показателя до 4%», — говорится в документе, его цитирует ТАСС.

Уточняется, что такая динамика сохранится до 2028 года.

Кроме того, представитель министерства рассказал агентству, что Минэкономразвития ожидает рост реальной заработной платы в этой году до 6,8%, когда в сентябрьской версии прогноза этот показатель составлял 7%.

Также ведомство понизило среднегодовой курс доллара на текущий год с 96,5 рубля до 94,3 рубля. Там руководствовались ценами на нефть и торговым балансом. При этом в министерстве добавили, что колебания курса всё равно могут быть высокими.

А что касается 2026 года, ожидается рост среднегодового курса до 100 рублей за доллар. На следующий год показатель может достигнуть 103,5 рублей, а в 2028 — 106.

Ранее, 14 апреля, в Минэкономразвития сообщили «Известиям», что валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году, превысила 37,6 трлн рублей.