Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте РФ достигла 23,9%

Валовая добавленная стоимость, созданная субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023 году, превысила 37,6 трлн рублей. В процентном соотношении это 23,9%. Об этом 14 апреля сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.

«С 2019 года доля МСП в валовом региональном продукте растет с каждым годом: в 2023 году показатель составил 23,9%. Цифры подтверждают, что МСП является ключевым драйвером экономического роста и создания рабочих мест в регионах. Важно, чтобы региональные власти и в дальнейшем были заинтересованы в поддержке и стимулировании роста МСП, создавая условия для их развития», — привели слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова в пресс-службе Минэка.

Среди регионов — лидеров по доле МСП в валовом региональном продукте — Республика Калмыкия (43,6%), Новосибирская область (38,5%), Кабардино-Балкарская Республика (38,1%), Ивановская область (37,6%).

Наибольший вклад в формирование валового регионального продукта вносят предприниматели Северо-Кавказского федерального округа (30,5%), Южного федерального округа (28,8%), Центрального федерального округа (27,8%) и Приволжского федерального округа (25,6%).

«Во многом этот показатель зависит от выстроенных региональных инструментов развития МСП, инфраструктуры поддержки бизнеса. Государство реализует целый комплекс программ для развития МСП в регионах. Сейчас ведется работа по созданию еще не менее 100 таких площадок в регионах до 2030 года», — подытожила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Ранее, 30 января, в Минэкономразвития России рассказали «Известиям», что ведомство перезапускает программу льготного инвестиционного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в приоритетных отраслях экономики. Программа будет реализовываться совместно с Банком России и совмещать в себе субсидирование за счет средств федерального бюджета, а также льготное фондирование Банка России. Кроме того, в рамках реализации программы Минэкономразвития России продолжит осуществлять субсидирование кредитов, выданных в 2019–2024 годах субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, по программе «1764».