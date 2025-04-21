В Москву прибыла турецкая парламентская делегация

Парламентская делегация Турции прибыла с визитом в Москву для проведения переговоров. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщил глава комиссии по внешним связям турецкого парламента Фуат Октай.

«Мы находимся в Москве, столице Российской Федерации, в качестве Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции (Турецкий парламент. — Ред.), для проведения официальных контактов», — написал он в соцсети Х (бывш. Twitter).

Кроме того, Октай выразил надежду на то, чтобы проведенные переговоры оказались плодотворными и внесли вклад в будущее укрепление двусторонних отношений стран.

Как указал парламентарий, делегации обсудят вопросы региональных и глобальных событий.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что представители турецкой нефтегазовой компании Botaş (Боташ) провели встречу на высшем уровне с руководством российской энергетической корпорации «Газпром» в Санкт-Петербурге.