Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге

Представители турецкой нефтегазовой компании Botaş (Боташ) провели встречу на высшем уровне с руководством российской энергетической корпорации «Газпром» в Санкт-Петербурге. Об этом 17 апреля сообщается на сайте Botaş.

«На встрече была подчеркнута важность стратегических отношений между двумя компаниями, которые длятся уже почти 40 лет, а также обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. В этом контексте были даны оценки конкретных шагов, которые необходимо предпринять для достижения краткосрочных и долгосрочных целей на основе взаимной выгоды сторон», — говорится в заявлении.

На переговорах компанию из Турции представляли председатель правления и генеральный директор Абдулвахит Фидан, заместитель генерального директора Митхат Айдын и заместитель начальника отдела закупок и экспорта природного газа Мехтап Болат. От «Газпрома» присутствовали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Дмитрий Хандога «и другие должностные лица компании».

10 февраля компания «Газпром» сообщила о двух кадровых изменениях в руководстве. Начальником департамента 715 назначен Александр Шагов. Он работает в структуре «Газпрома» с 2010 года, предыдущая должность — заместитель начальника департамента 715 — начальник управления. Кроме того, на должность замглавы аппарата правления — начальника управления 127 назначили Антона Мухина, который работает в структуре «Газпрома» с 2002 года.