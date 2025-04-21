В Дубае начнут экспериментальную эксплуатацию беспилотных такси

Дорожное и транспортное управление Дубая (RTA) подписало меморандум о взаимопонимании с китайской технологической компанией Baidu для масштабного внедрения беспилотных такси Apollo Go. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщила пресс-служба правительства эмирата на своем сайте.

«Компания начнет экспериментальную эксплуатацию 50 автономных транспортных средств в ближайшие месяцы, что откроет путь к официальному публичному запуску сервиса в 2026 году», — следует из пресс-релиза.

Как указано, полноценное использование беспилотных такси ожидается уже в следующем году. При этом количество автономных транспортных средств в течение трех лет планируют увеличить до 1 тыс. единиц.

Ранее, 9 апреля, гендиректор КамАЗ Сергей Когогин сообщил, что грузовые беспилотные автомобили начнут серийно выпускаться на автогиганте в 2028 году. КамАЗ предоставил для перемещения в Московском регионе три беспилотных машины — два грузовика «Маяк-1» и машину второго поколения «Маяк-2». Все они созданы на базе магистрального тягача КамАЗ-54901.