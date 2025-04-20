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В столице Гвинеи впервые провели православную пасхальную службу

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Фото: Telegram
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В столице Гвинеи, городе Конакри, в стенах посольства РФ была проведена первая в стране пасхальная служба по православному обряду. Об этом 20 апреля сообщило российское диппредставительство в Telegram-канале.

«Великий церковный праздник по православному обряду отметили в Гвинее впервые. По благословению Африканского экзархата РПЦ литургию провел отец Георгий Максимов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что торжественную службу посетили десятки человек. Среди них — российские дипломаты и члены их семей, соотечественники из РФ, а также православные христиане из других стран.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость»
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Ранее в этот день торжественная служба, проведенная Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прошла в храме Христа Спасителя. Праздничная служба началась с крестного хода, отдающего дань шествию жен-мироносиц, которые шли накануне рассвета ко гробу Иисуса Христа.

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