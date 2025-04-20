«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость»

Песнопения, море свечей и красные облачения священников — такой выдалась Пасха 2025 года. Верующие встречали ее в ночь с 19 на 20 апреля — в Москве в этом году она была почти такой же теплой, как день накануне, побивший температурный рекорд последних 50 лет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал верующим воздать воскресшему Спасителю хвалу и славу, обнять друг друга с любовью и поделиться пасхальной радостью с каждым человеком. Как столица встречала торжество, что происходило в кафедральном Храме Христа Спасителя и как в Москву доставили Благодатный огонь — в репортаже «Известий».

День победы над силами зла

Накануне Пасхи, в Великую субботу, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим со словами о том, что церковная традиция не случайно именует Воскресение Христово праздником праздников и торжеством из торжеств.

— Воскресение Христово — крепкое основание нашей веры и надежды. В нем преображение и обновление каждого человека, свет вечной жизни и источник непреходящей радости. Воскресение Христово уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть, разрушило преграду между Богом и людьми и избавило нас от власти зла, — сказал он.

Патриарх призвал воздать Воскресшему Спасителю хвалу и славу, обнять друг друга с любовью и поделиться немеркнущей пасхальной радостью со всяким человеком, с кем сведет нас Бог на жизненном пути.

Перед началом Пасхального богослужения глава РПЦ назвал Пасху «днем победы».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Пасха — это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха — это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над диаволом, над силами зла, которые безраздельно господствовали в мире. Никакая философия, даже самая утонченная, не могла освободить людей от этого господства. А Господь Иисус Христос, не будучи философом, принес в мир такую истину. Он открыл Божию правду, опираясь на которую, люди способны побеждать зло. А что значит побеждать зло? Это значит становиться счастливыми. Ведь человеческое горе, несчастье — от зла. Иногда мы сознаем эту связь, иногда не сознаем, но от этого сам факт не исчезает.

Зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати с ним бороться и побеждать.

— Воздадим же воскресшему Спасителю хвалу и славу, обнимем друг друга с любовью и поделимся немеркнущей пасхальной радостью со всяким человеком, с кем сведет нас Бог на нашем жизненном пути, словом и делом свидетельствуя о том, что воистину Христос Воскрес! — призвал верующих патриарх.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В ходе своего Пасхального телеобращения глава РПЦ указал, что Христова победа над смертью — универсальна. Она не разделяет, а объединяет, ее плоды доступны всем и каждому.

— Пусть ваши сердца наполнятся немеркнущим светом Воскресения Христова — неисчерпаемым источником, вдохновляющим на деятельную любовь, — подчеркнул патриарх. — Обнимите родных и близких, поздравьте их с праздником, поддержите тех, кто нуждается в вашей помощи и в вашем участии, дабы и они могли ощутить созидающую и преображающую силу пасхальной радости. Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели Крещения.

Президент Владимир Путин также поздравил православных верующих по всему миру и всех христиан с праздником Пасхи.

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей», — говорится на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Также глава государства отметил, что «самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив».

«Воскресение Христово возвещает миру торжество жизни и любви, дарит огромную духовную радость, укрепляет веру в добро и настраивает на благие дела. В столице с ее многовековыми православными традициями Пасха является общегородским праздником, который отмечают миллионы москвичей», — сказал в своем поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин.

Как встречали Пасху в Храме Христа Спасителя

Патриаршее богослужение по традиции прошло в кафедральном храме Христа Спасителя.

Уже с десяти часов вечера сотни православных выстроились напротив храма, чтобы хотя бы на расстоянии почувствовать себя участниками крестного хода. Внутрь пускали только по пригласительным. Тысячи верующих заполнили храм. Пасха, Воскресение Христово — это одно из важнейших событий всего христианского мира. Среди пришедших на службу были матери, чьи сыновья погибли в зоне СВО, представители православной церкви, живущие не в России.

Так, например, в храм Христа Спасителя на службу пришла женщина с тремя детьми — сыном и двумя дочерьми. Они, по ее словам, живут не первый год в Германии.

— Дочки сейчас учатся в Германии, я — работаю. Сын приехал учиться в Москву. За границей православных не притесняют, наоборот, мы друг друга очень поддерживаем, — рассказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Представитель делегации из Южной Кореи рассказал «Известиям», что приехал в Россию, чтобы посмотреть, как тут отмечают Пасху.

— У нас в стране большинство — атеисты, еще у нас исповедуют буддизм и католицизм, но мне захотелось познакомиться с православными традициями. Поэтому, когда я получил предложение съездить на пасхальную службу в Россию, я не раздумывая согласился, — добавил он.

В углу храма скромно расположилась женщина с фотографией юноши в военной форме. Это — ее сын, он погиб во время спецоперации.

— Раньше мы всей семьей ходили на пасхальную службу, а теперь я осталась одна, и фотография сына поддерживает меня морально, — рассказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для всех пришедших эта ночь — одно из самых светлых событий, позволяющее почувствовать умиротворение и краски жизни. Также на пасхальную службу в храм Христа Спасителя приехал Владимир Путин. В этот раз он был на службе вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Патриарх Кирилл призвал верующих молиться о мире на исторической территории России.

После обращения патриарха состоялся крестный ход. Людей, которые стояли с вечера субботы в ожидании этого события, стало примерно в два раза меньше. Но те, что дождались, были очень воодушевлены и довольны, что им удалось прочувствовать атмосферу праздника, хоть и не внутри храма.

Как прошло торжество в храмах

Прихожанин храма Покрова Божией Матери в Некрасовке Сергей Кудряшов рассказал «Известиям», что пришел встречать Пасху вместе с семьей — женой и двумя дочерьми.

— Мы всегда приходим сюда на Пасху, это наша семейная традиция, — сказал он. — Невозможно спать в такую ночь, это понимают даже дети и сами всегда рвутся в храм. Особенно им нравится ходить с зажженными лампадками Крестным ходом вокруг храма. Для них это настоящее приключение.

Еще одна давняя прихожанка храма Алевтина призналась, что держала пост не очень строго, например, иногда ела рыбу и морепродукты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Пост, конечно, был тяжелый, сами посчитайте, сколько времени прошло с его начала — с 3 марта по 19 апреля, почти полтора месяца, — отметила она. — Но тем радостнее потом встречать праздник. Вообще ограничения в еде в пост не главное. Главное — это духовная жизнь и внутренние изменения.

Особенность пасхальной службы — царские врата в эту ночь всегда открыты. Верующие могут наблюдать за происходящим в алтаре на протяжении всей службы.

Храм Священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси в Зюзине с трудом вмещал верующих, пришедших на пасхальную службу. Некоторые из них приехали даже из других регионов.

— Мы приехали из Татарстана в гости к детям, сегодня всей семьей пришли в храм встретить Пасху, — рассказали «Известиям» прихожане Елена и Сергей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Часть прихожан во время крестного хода остались внутри храма и с волнением ожидали, когда из-за его дверей впервые прозвучит «Христос воскресе!» и можно будет хором ответить «Воистину воскресе!».

Пасхальное приветствие «Христос воскресе» во время службы прозвучало для прихожан на разных языках, в том числе на греческом, грузинском, английском. Также пел детский хор.

— Наш храм по проекту рассчитан на 500 человек, но сегодня только на причастии было больше, — отметил настоятель храма иерей Иоанн Омелянчук.

После службы всех верующих во дворе храма ждало угощение: крашеные яйца и чай с куличами. Также все желающие могли зажечь свечи от Благодатного огня, который доставили в храм перед литургией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Чудо схождения Благодатного огня происходит в Великую субботу, в Иерусалиме, в Храме Гроба Господня. Произошло оно и в этом году. Огонь сошел по стенам Кувуклии — каменной часовни, которая находится над пещерой, где было погребено тело Иисуса Христа. Собравшиеся в храме паломники из разных стран мира с пучками из 33 свечей — по числу земных лет жизни Христа — под звон колоколов быстро передали огонь друг другу.