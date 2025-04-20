Многодетные мамы доставили Благодатный огонь из Москвы в Белгородскую область

Многодетные матери привезли Благодатный огонь в Белгородскую область из Москвы. Кадры публикуют 20 апреля «Известия».

Частицу священного огня занесли в Преображенский кафедральный собор.

Одна из многодетных матерей Виктория Шеломиенко поделилась своими эмоциями от перевозки святыни, отметив, что для этого были созданы все необходимые условия.

Она также рассказала, что для жителей Белгорода означает частичка Благодатного огня: «Это мир, тепло и свет».

Богослужение в храме провел митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он обратился к прихожанам и пожелал Божьей помощи и обильной милости.

«Я поздравляю всех вас с тем, что Господь с нами, и знамением тому — сей Благодатный огонь! Христос воскресе», — сказал глава Белгородской митрополии.

Благодатный огонь сошел 19 апреля. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме Гроба Господня и доставила его в Россию.