В ДТП с грузовиком в Кемеровской области погиб водитель автобуса

В результате автомобильной аварии на 23 километре автодороги «Новокузнецк — Мыски — Междуреченск» погиб 69-летний мужчина. Об этом 20 апреля сообщило Главное управление (ГУ) МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 05:50 (местное время, 1:50 мск. — Ред.) на 23 километре автодороги «Новокузнецк — Мыски — Междуреченск». На место незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отделения МВД России по городу Мыски», — указано в Telegram-канале.

Предварительно установлено, что 39-летний водитель тягача «КамАЗ» не смог справиться с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ». В ведомстве добавили, что в результате 69-летний водитель автобуса погиб. При этом в момент ДТП пассажиров в транспорте не было.

В региональном управлении МВД указали, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ранее, 19 апреля, в Иркутской области в ДТП, которое было спровоцировано выездом на встречную полосу, погиб человек. Водителю другого автомобиля потребовалась медпомощь, при этом лечение он продолжит амбулаторно.