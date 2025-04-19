Один человек погиб в результате ДТП в Иркутской области

В ДТП в Иркутской области, спровоцированном выездом на встречную полосу, погиб человек. Об этом 19 апреля сообщила Госавтоинспекция по региону в Telegram-канале.

«По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, двигаясь со стороны города Братска в сторону Тулуна, не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lexus-РХ450Н», — рассказали в ведомстве.

Из-за столкновения 32-летний пассажир седана погиб на месте. Водителю другого автомобиля также потребовалась медпомощь, лечение он продолжит амбулаторно.

В настоящий момент все причины и условия произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции.

18 апреля в результате аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии погиб подросток, еще шесть человек пострадали. Уточняется, что в результате ДТП 13-летний подросток погиб на месте, четырех взрослых и двоих детей в возрасте одного года и шести лет доставили в больницу.