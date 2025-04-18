В Башкирии в результате ДТП один человек погиб и шесть пострадали

В результате аварии с двумя легковыми автомобилями в Башкирии погиб подросток, еще шесть человек пострадали. Об этом 18 апреля сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Башкортостана.

«Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня около семи часов вечера на 275-м км автодороги Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск. Столкнулись «Митсубиши Паджеро» и «Мазда СХ5», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в результате ДТП 13-летний подросток погиб на месте, четырех взрослых и двоих детей в возрасте одного года и шести лет доставили в больницу.

17 апреля в ДТП в Чувашии погибли два человека, трое пострадали. Погибшие — молодые люди 2006 и 2008 годов рождения, которые находились на заднем сиденье автомобиля на момент происшествия.