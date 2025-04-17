В Чувашии при ДТП погибли два человека и трое пострадали

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Чувашии. Об этом 17 апреля сообщила Госавтоинспекция республики.

Уточняется, что авария произошла в 02:15 в Канаше. По предварительным данным, 20-летний водитель Lada Granta, не имея водительских прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107, после чего врезался в столб.

«В момент ДТП в «Гранте» находились пятеро молодых людей, двое из них от полученных травм погибли на месте аварии», — указано в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Установлено, что погибшие — молодые люди 2006 и 2008 годов рождения. Они находились на заднем сиденье автомобиля на момент происшествия. Транспортное средство принадлежит отцу находившегося за рулем юноши.

Кроме того, в ходе ДТП водитель и еще два пассажира Lada Granta получили травмы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

16 апреля в автомобильной аварии в Оренбургской области на трассе Орск – Гай три человека погибли и двое пострадали. Уточняется, что водитель ВАЗ-2112 при выезде на встречную полосу движения допустил столкновение с автомобилем Mazda. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.