В Оренбургской области в ДТП три человека погибли и два пострадали
В автомобильной аварии в Оренбургской области на трассе Орск – Гай три человека погибли и два пострадали. Об этом в среду, 16 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
«16 апреля в [19:45 мск] водитель автомобиля ВАЗ-2112, двигаясь по автомобильной дороге Орск – Гай, при выезде на встречную полосу движения допустил столкновение с автомобилем Mazda», — говорится в сообщении ведомства.
В результате лобового столкновения водитель и два пассажира ВАЗ-2112 погибли на месте. Трех человек в Mazda, включая водителя, госпитализировали.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
15 апреля два человека погибли в ДТП в Новороссийске. По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2104 во время поворота столкнулся с машиной Mercedes. Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте.