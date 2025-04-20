Росгвардия обеспечила безопасность прибытия Благодатного огня в Москву

Специалисты Росгвардии обеспечили безопасность встречи Благодатного огня в Москве в аэропорту Внуково из Иерусалима. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

«Сотрудники ОМОН «Меч» на транспорте Главного управления Росгвардии по городу Москве совместно с коллегами из МВД России обеспечили охрану общественной безопасности и правопорядка во время прибытия Благодатного огня в столицу накануне православного праздника Пасхи Христовой», — говорится в публикации Росгвардии в Telegram.

Уточняется, что для переноса Благодатного огня с борта самолета до кортежа был организован коридор безопасности.

После Благодатный огонь доставили к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и в 15 других соборов.

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в московский храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению 19 апреля. Торжественную службу на Пасху проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На торжественную службу приехали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.