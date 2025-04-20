Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщил корреспондент «Известий».

Торжественную службу на Пасху проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После в соборе начался крестный ход.

Ранее в этот день в московском аэропорту Внуково-3 приземлился самолет «Роскосмоса» с Благодатным огнем на борту, следовавший из Иерусалима.

На пасхальную службу приехали президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.