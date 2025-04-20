Реклама
Прямой эфир
Армия
В Минобороны указали на гуманитарные цели ввода режима прекращения огня
Армия
Путин заявил о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам более 100 раз
Армия
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле «246 на 246»
Мир
США и Иран изучают возможность сохранить развитие мирной атомной энергетики
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах
Мир
СМИ сообщили о готовности России к мирным переговорам после пасхального перемирия
Мир
Глава МИД Италии положительно оценил объявленное Путиным пасхальное перемирие
Наука и техника
«Союз МС-26» с российско-американским экипажем на борту отстыковался от МКС
Мир
Итальянский журналист указал на важность объявленного Путиным перемирия на Пасху
Мир
Нетаньяху заявил о продолжении конфликта в Газе до уничтожения ХАМАС
Мир
Президент Сербии Вучич поздравил верующих с Пасхой
Мир
Ученые Италии опровергли теорию средневекового происхождения Туринской плащаницы
Общество
Тысячи людей собрались на пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Мир
Спецпосланник Трампа Келлог исключил возможность вступления Украины в НАТО
Общество
Во Владивостоке и Магадане прошли пасхальные богослужения
Общество
Концертный директор рассказал о состоянии Боярского после падения в театре
Общество
Военная комендатура ДНР в преддверии Пасхи привезла в Авдеевку куличи
Сюжет:

Аналитик заявил о хорошей оценке объявленного Путиным перемирия со стороны США

Аналитик Ламеса: США хорошо воспримут пасхальное перемирие, объявленное Путиным
0
EN
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине будет положительно оценено США, отражая искреннее намерение Кремля к созданию прочного мира. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил международный аналитик, писатель, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями».

«Эта инициатива <…> будет хорошо воспринята Вашингтоном как искреннее и подлинное проявление воли Владимира Путина к созданию прочного мира», — отметил эксперт.

Однако Ламеса добавил, что в это же время киевский режим и его союзники будут с презрением отзываться о предложении главы российского государства, которое на самом деле «справедливо подчеркивает важность Пасхи для обоих народов».

Как указал наш собеседник, объявленное Путиным пасхальное перемирие является шагом, ясно демонстрирующим готовность президента РФ к мирному соглашению.

Кроме того, аналитик выразил неуверенность, что предложение о прекращении огня действительно будет соблюдаться украинской стороной.

«В 2023 году по случаю православного Рождества аналогичное предложение президента Путина было полностью отвергнуто [украинским президентом] Владимиром Зеленским», — напомнил эксперт.

Действие сильных: Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля
Россия приостанавливает все боевые действия и рассчитывает на ответный жест Украины

Ранее в этот день российский лидер объявил пасхальное перемирие. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.

Тогда же российский сенатор Андрей Климов заявил, что соблюдение пасхального перемирия на Украине зависит от действий Киева и его «реальных хозяев».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025