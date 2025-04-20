Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие на Украине будет положительно оценено США, отражая искреннее намерение Кремля к созданию прочного мира. Об этом в субботу, 19 апреля, заявил международный аналитик, писатель, амбассадор российского общества «Знание» в Аргентине Кристиан Ламеса в беседе с «Известиями».

«Эта инициатива <…> будет хорошо воспринята Вашингтоном как искреннее и подлинное проявление воли Владимира Путина к созданию прочного мира», — отметил эксперт.

Однако Ламеса добавил, что в это же время киевский режим и его союзники будут с презрением отзываться о предложении главы российского государства, которое на самом деле «справедливо подчеркивает важность Пасхи для обоих народов».

Как указал наш собеседник, объявленное Путиным пасхальное перемирие является шагом, ясно демонстрирующим готовность президента РФ к мирному соглашению.

Кроме того, аналитик выразил неуверенность, что предложение о прекращении огня действительно будет соблюдаться украинской стороной.

«В 2023 году по случаю православного Рождества аналогичное предложение президента Путина было полностью отвергнуто [украинским президентом] Владимиром Зеленским», — напомнил эксперт.

Ранее в этот день российский лидер объявил пасхальное перемирие. При этом глава государства подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.

Тогда же российский сенатор Андрей Климов заявил, что соблюдение пасхального перемирия на Украине зависит от действий Киева и его «реальных хозяев».