В России подчеркнули важность соблюдения Украиной пасхального перемирия

Соблюдение пасхального перемирия на Украине зависит от действий Киева и его «реальных хозяев». Об этом 19 апреля заявил российский сенатор Андрей Климов.

«Это очень важно, и мир увидит, кто есть кто. Кто действительно, как Россия, борется за прочный и справедливый мир, а кто на самом деле борется за продолжение боевых действий. Заодно посмотрим, как Вашингтон отнесется ко всему этому, потому что речь идет не просто о неких призывах, а о конкретных действиях», — подчеркнул он.

Климов отметил, что предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное прекращение огня является очень гуманным шагом.

19 апреля Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военные должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинских боевиков.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что пасхальный режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российскими военными в случае, если ВСУ не будут его нарушать.