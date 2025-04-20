Экс-президент Молдавии Додон встретил Благодатный огонь из Иерусалима

Бывший президент Молдавии Игорь Додон встретил привезенный в страну из Иерусалима Благодатный огонь. Об этом 19 апреля он сообщил в Telegram-канале.

«Вместе с супругой, младшим сыном Николаем и с сотнями верующих встретили в сквере кафедрального собора Рождества Христова Благодатный огонь, привезенный сегодня вечером из Иерусалима делегацией митрополии Молдовы», — заявил он.

По словам Додона, он был рад видеть на церемонии представителей нескольких оппозиционных партий. При этом он подчеркнул, что «представители нынешней власти, президентуры, парламента и правительства» четвертый год подряд решили проигнорировать торжественное событие.

«Благодатный огонь — главный символ Пасхи, живое свидетельство Воскресения Господня и возрождающейся в наших душах надежды. Пусть этот светлый праздник укрепит нашу веру, принесет всем нам мир и благодать!» — заключил политик.

19 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) получила Благодатный огонь в иерусалимском храме и направилась в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить огонь в Россию.

В тот же день патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вечерню с чтением 15 паримий и Божественную литургию святителя Василия Великого в храме Христа Спасителя в Москве. Также патриарх освятил пасхальную снедь — куличи и яйца.