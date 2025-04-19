Один мирный житель погиб и два ранены в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ
Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области погиб один мирный житель, еще двое пострадали. Об этом 19 апреля сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Голой Пристани погиб 49-летний местный житель, мужчина 35 лет пострадал. В Новой Каховке ранения получил 73-летний пенсионер. Оба пострадавших доставлены в больницу», — уточнил он в Telegram-канале.
Сальдо добавил, что боевики киевского режима дронами атаковали машину скорой помощи, которая находилась на территории Алешкинской центральной районной больницы. Уточняется, что пострадавших и погибших после этого удара не было.
ВСУ 18 апреля нанесли удар беспилотниками по администрации Новокаховского округа Херсонской области. В результате удара у здания были выбиты окна и входные двери. Уточняется, что обошлось без пострадавших.