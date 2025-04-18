ВСУ атаковали здание администрации Новокаховского округа Херсонской области
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником (БПЛА) по администрации Новокаховского округа Херсонской области. Об этом 18 апреля рассказал глава городского округа Виталий Гура.
«Сегодня в рабочий день по зданию администрации нашего округа киевский режим совершил сброс с дрона», — сообщил он в своем Telegram-канале.
В результате удара у здания были выбиты окна и входные двери. Уточняется, что обошлось без пострадавших. Сотрудники экстренных служб устраняют на месте последствия произошедшего.
«Подобные действия не сломят наш дух и не запугают наш город. Наша сила заключается в единстве и поддержке друг друга», — отметил Гура.
2 апреля в Новой Каховке в результате атак БПЛА противника пострадали три человека. В результате происшествия были повреждены шесть автомобилей на автостоянке, также возникло возгорание в помещении охранника. Уточняется, что он не пострадал.