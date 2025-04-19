МИД РФ назвал «злостным выпадом» отказ Маркеллу в выезде за Благодатным огнем

Отказ архиепископу Молдавской митрополии РПЦ Маркеллу в выезде за Благодатным огнем — злостный выпад против канонической православной церкви. Об этом говорится в заявлении посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.

Он также заявил, что Москва призывает международное сообщество дать оценку действиям правительства Молдавии.

«Расцениваем данный преднамеренный шаг, вызвавший в самой Молдавии и за ее пределами широкий негативный резонанс, как очередное проявление антинародного курса молдавских правителей, их политики двойных стандартов. Нет сомнений, что налицо злостный выпад против канонической православной церкви Молдовы», — сказал он.

Посол обратил внимание на то, что порядка 70% жителей Молдавии являются православными. Он отметил, что произошедшее со священником можно охарактеризовать как попытку нарушить единство православной веры в республике, добавила «Газета.Ru».

Маркел, направлявшийся в Израиль за Благодатным огнем, 17 апреля сообщил «Известиям», что его задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева. Там у него без объяснения причин изъяли документы. По словам священника, всё это было сделано целенаправленно, чтобы он не успел на рейс.

На следующий день архиепископ предпринял вторую попытку вылета и рассказал, что по дороге в аэропорт его машину постоянно останавливала полиция. После священнослужителю во второй раз не дали вылететь из Кишинева. При этом возле аэропорта состоялась акция в поддержку Маркелла: участники митинга вышли с плакатами «Ждем Благодатный огонь дома!».