Южноафриканский бегун смог побить рекорд Усэйна Болта

Южноафриканский бегун Акани Симбине побил рекорд ямайского легкоатлета Усэйна Болта. Об этом 18 апреля сообщило pulsesports.co.ke.

Бегун пробежал 100 м на Золотом Гран-при в Ботсване. Легкоатлет превзошел по результату восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта.

«Акани Симбин показал ошеломляющий результат в 9,90 секунд, опередив самого быстрого человека Африки Фердинанда Оманьялу, который занял второе место с результатом 10,00 секунды», — сказано в сообщении.

Ранее, 22 марта, канадский спортсмен Эван Данфи установил новый мировой рекорд в спортивной ходьбе на 35 км на соревнованиях в Словакии. Легкоатлет показал результат 2 часа 21 минута 40 секунд, побив рекорд японца Масаторо Кавано.